Merve Boluğur'dan 'aşk' açıklaması

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Boluğur önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi. Boluğur, aşka dair açıklamalarda bulundu. Aşkı, 'çok güzel ama aynı zamanda zor' olarak tanımlayan oyuncu, bu duygunun insanı özünden uzaklaştırabildiğini dile getirdi.

Kendi deneyimlerinden yola çıkarak konuşan Boluğur, gerçek aşkın yalnızca Allah’a duyulan sevgi olduğuna inandığını vurguladı. Geçici ilişkilerin çoğu zaman ayrılık ve barışma döngüsü yarattığını belirten Boluğur, hayatta hiçbir şeye fazla bağlanmamak gerektiğini savundu. Ünlü isim, "Hayatta güzel şeyler istiyorum ama aşk konusunda Allah’tan her zaman hayırlısını diliyorum" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.