Merve Dizdar son zamanların en popüler oyuncularından biri oldu. Önce bu sene başında vizyona giren Eltilerin Savaş filmindeki başarısıyla kendinden söz ettirirken şimdilerde de Masumlar Apartmanı dizisinde sergilediği oyunculukla kendine hayran bırakıyor. Peki Merve Dizdar kimdir? İşte Merve Dizdar hakkında merak edilenler...

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

MERVE DİZDAR KİMİNLE EVLİ?

Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünya evine girmiştir. Gürhan Altundaşar Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer almaktadır.