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Kenan Koçak ile mutlu bir yaşam sürdüren şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz gün 32 yaşına bastı. Koçak, evlerinin bahçesinde yakın arkadaşlarını bir araya getirerek eşine sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.

Karşılaştığı manzara karşısında duygulanan şarkıcı, Instagram hesabından eşi ile birbirlerine sarılırken çekilen kareyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Her günümü bahar, bahçe yapıyorsun. Daha çok yaşamak istiyorum. Bizimle, ailemizle sevdiklerimizle arkadaşlarımızla, daha çok anı biriktirmek istiyorum. Yaptığın, yaşattığın her şey için binlerce kez teşekkür etsem az kalır. Seni çok seviyorum Kenan Koçak. Dün arayan, soran doğum günümü kutlayan, sürprize ortak olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.