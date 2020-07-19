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Merve Özbey'den Kenan Koçak'a: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsun

Kenan Koçak ile şubat ayında evlenen şarkıcı Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Özbey, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti. Şarkıcı, paylaşımına "Her günümü bahar, bahçe yapıyorsun. Seni çok seviyorum" şeklinde romantik bir not düştü

Merve Özbey, Kenan Koçak
HABERTURK.COM

Kenan Koçak ile mutlu bir yaşam sürdüren şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz gün 32 yaşına bastı. Koçak, evlerinin bahçesinde yakın arkadaşlarını bir araya getirerek eşine sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.

Karşılaştığı manzara karşısında duygulanan şarkıcı, Instagram hesabından eşi ile birbirlerine sarılırken çekilen kareyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Her günümü bahar, bahçe yapıyorsun. Daha çok yaşamak istiyorum. Bizimle, ailemizle sevdiklerimizle arkadaşlarımızla, daha çok anı biriktirmek istiyorum. Yaptığın, yaşattığın her şey için binlerce kez teşekkür etsem az kalır. Seni çok seviyorum Kenan Koçak. Dün arayan, soran doğum günümü kutlayan, sürprize ortak olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

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