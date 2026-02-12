Merve Özbey'in acı günü
Şarkıcı Merve Özbey, kayınpederi Faik Koçak'ın vefat ettiğini duyurdu
Giriş: 12.02.2026 - 13:09 Güncelleme: 12.02.2026 - 13:09
Merve Özbey, kayınpederinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcı; "Ailemizin çınarı, biricik babamız Faik Koçak’ı bu sabah kaybettik. Mekânı cennet, devri daim olsun" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.Merve Özbey, 2020'de Kenan Koçak ile evlenmişti.
Özbey; "Cenazemiz ikindi namazında Pendik Muhammediye Camii'nden kalkacaktır" dedi.
Merve Özbey, 2020'de de babası Ahmet Özbey'i kaybetmişti.
