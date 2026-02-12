Canlı
        Merve Özbey'in acı günü - Magazin haberleri

        Merve Özbey'in acı günü

        Şarkıcı Merve Özbey, kayınpederi Faik Koçak'ın vefat ettiğini duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 13:09 Güncelleme: 12.02.2026 - 13:09
        Merve Özbey, kayınpederinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcı; "Ailemizin çınarı, biricik babamız Faik Koçak’ı bu sabah kaybettik. Mekânı cennet, devri daim olsun" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

        Merve Özbey, 2020'de Kenan Koçak ile evlenmişti.
        Merve Özbey, 2020'de Kenan Koçak ile evlenmişti.

        Özbey; "Cenazemiz ikindi namazında Pendik Muhammediye Camii'nden kalkacaktır" dedi.

        Merve Özbey, 2020'de de babası Ahmet Özbey'i kaybetmişti.

