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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un nikahında eski eşten zehir zemberek açıklama! Merve Şarapçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, magazin gündemine bomba gibi düşen isimlerden. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy cuma günü evlendi. Nikah masasına oturan Berk Oktay'a eski eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan zehir zemberek açıklamalar geldi. Açıklamalarının ardından yeniden gündeme gelen eski eşin kim olduğu merak konusu oldu. Peki Merve Şarapçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Merve Şarapçıoğlu biyografisi…

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  • Merve Şarapçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un nikahında eski eşten zehir zemberek açıklama! - magazin haberleri

    Merve Şarapçıoğlu, eski eşi Berk Oktay'a ait müstehcen fotoğraf ve video görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cuma günü iki yıl birliktelik yaşadığı Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünya evine giren Berk Oktay'a eski eşten bomba açıklamalar geldi. Peki Oktay'ın olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Merve Şarapçıoğlu kimdir? Merve Şarapçıoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…
  • Merve Şarapçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un nikahında eski eşten zehir zemberek açıklama! - magazin haberleri

    MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

    1988 yılında dünyaya gelen Merve Şarapçıoğlu ilk ve orta öğreniminin ardından, üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. hukuk bölümünden mezun genç kadın, uzun yıllar Berk Oktay ile birliktelik yaşamıştır.

    2010 yılında tanıştığı oyuncu Berk Oktay ile 2016 yılında dünya evine giren Şarapçıoğlu, boşanmadan önce sosyal medyadan yaptığı "Kocamdan şiddet görüyorum, yardım edin." paylaşımıyla uzun süre gündemde kalmış, ancak Oktay iddiaları yalanlamıştı.
  • Merve Şarapçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un nikahında eski eşten zehir zemberek açıklama! - magazin haberleri

    Son olarak Merve Şarapçıoğlu, eski eşi Berk Oktay'a ait müstehcen fotoğraf ve video görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
  • Merve Şarapçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un nikahında eski eşten zehir zemberek açıklama! - magazin haberleri

    NİKAH GÜNÜ ESKİ EŞTEN AÇIKLAMA

    Öte yandan Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu ise nikah günü avukatıyla birlikte açıklamalarda bulundu.

    "AKLANDIM!"

    "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla yargılanan Şarapçıoğlu,  "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi beraatime karar verdi. Berk Bey zaten benim bu suçu işlemediğini biliyordu. Ancak ben çekişmeli boşanma davası açtığım için benimle bu şekilde uğraştı. Bu sebepten dolayı çok zor günler geçirdim. Ama sonunda aklandım. Bir daha Berk Oktay ile hiçbir şekilde anılmak istemiyorum. Hatta Berk adını bir daha duymak istemiyorum." dedi.

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