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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gazetecileri fark eden Meryem Uzerli, hemen arabasına binip uzaklaşmaya çalıştı. Etiler’de başka bir mekana giden Meryem Uzerli'nin kırmızı ışıklara ve ters yönlere aldırış etmeden devam etmesi kafaları karıştırdı.