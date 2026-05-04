Meryl Streep yıllar sonra hangi rol arkadaşına en çok kızdığını açıkladı

Meryl Streep, ikonik bir filmin çekimleri sırasında eski rol arkadaşlarından hangisinin kendisini sinirlendirdiğini açıkladı.

Şu sıra 'Şeytan Marka Giyer 2 ' filmindeki rolüyle yeniden gündemde olan 76 yaşındaki Hollywood yıldızı, filmin gösterime girmesinden önce, eski rolleri hakkında konuştu.

Vanity Fair'e röportaj veren Oscar'lı oyuncu, Bruce Willis ile rol aldığı 1992 yapımı 'Ölüm Kadına Yakışır' (Death Becomes Her) filmindeki bir diğer başrol oyuncusu Goldie Hawn ile yaşadığı sorunu anlattı.

Birlikte sette geçirdikleri zamanı hatırlayan Streep, "Goldie her zaman sete geç kalırdı. Ben ise her zaman zamanında gelirim bilirsiniz. Bu da sinir bozucuydu" dedi. "Ama çok sevimliydi. Kırmızı bir üstü açık arabası vardı, hatırlıyorum. Sete kendi arabasıyla gelirdi. Muhtemelen sorun buydu" diyen Streep, Hawn'ın sete girer girmez özür dilediğini belirterek, "Herkes de 'Ne kadar tatlı!' diye düşünürdü. Evet. İşte bu yüzden onunla bir sorunum vardı" diye ekledi.

Aralarındaki gerginliğe rağmen Streep, birlikte çalıştıkları zamandan çok keyif aldığını vurgulayarak, o dönemde de çok eğlendiklerini ve bugün iyi arkadaş olduklarını söyledi.

Streep, Hawn hakkında konuşurken, "Sadece güldük. Çok eğlendik. Gerçekten de Amerika'nın en iyi gülen insanı o" diye ekledi.