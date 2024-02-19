MESAİ SAATLERİ KISALIYOR MU?

Türkiye'de çalışanlar haftada resmi olarak 45 saat çalışıyor. 45 saati aşan her süre işveren tarafından işçiye 'mesai ücreti' olarak ödeniyor.

Ancak mesai saatlerinin düşmesi gündemde. Buna göre; Türkiye'de haftada 45 saat olan mesai süresi, 40 saate düşecek ve haftalık izinler 2 güne çıkacak.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama veya düzenleme mevcut değil.