Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden BAE heyeti kovuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA! Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden BAE heyeti kovuldu - Haberler
ABONE OL

Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden BAE heyeti kovuldu

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşması sonrası, BAE'den bir heyet Kudüs'e geldi. Kudüs ziyaretleri sırasında Mescid-i Aksa’ya da giden BAE heyeti, Filistinliler tarafından kovuldu.

SON DAKİKA! Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden BAE heyeti kovuldu - Haberler
İHA

Uzun zamandır Orta Doğu ve dünya gündeminde dikkat çeken İsrail ile BAE arasındaki normalleşme kapsamında BAE’den bir heyet İsrail güçlerinin korunmasıyla Kudüs’e geldi.

Yerel kaynaklara göre 4 kişilik heyet işgal güçlerinin sıkı koruması altında Mescid-i Aksa’da namaz kıldı. Camideki Filistinliler gelen 4 kişinin BAE heyetinden olduğunu öğrenmeleri üzerine tepki verdi.

Filistinliler heyetin camiden ayrılmasını istedi. Filistinlilerden bir kişi "Çıkın gidin buradan, normalleşmeyi kabul edenlerin aramızda yeri yok" dedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye yapılan haftalık kabine toplantısında BAE heyetinin gelmesini eleştirerek ”İsrail, hem Filistin hem İsrail için bir çözüm bulmaya çalışmıyor. Var olan durumunun devam etmesi için çaba sarf ediyor. BAE, İsrail ile diplomatik ilişkilerin olmasını onayladı. Bu İsrail için bir hediye ve İsrail’in yeni yerleşim yerleri inşa etmek için teşvik eden bir adım ve bizim için yeni bir meydan okuması. Maalesef bazı kardeşlerimiz yaşadığımız sömürgecilikte yardımcı olmuyorlar artık. Bu BAE- İsrail diplomatik ilişkileri acılarımızı artırıyor. Ama biz pes etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eritreli mülteci, temizlikçi olarak geldiği Yeni Zelanda'da milletvekili oldu - Haberler
DÜNYAMülteci olarak geldiği Yeni Zelanda'da milletvekili ...
Son dakika! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap ediyor! - Haberler
DÜNYAŞentop, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti!
New Yorker yazarı Jefrrey Toobin'in Zoom toplantısında mastürbasyon skandalı! - Haberler
DÜNYAABD'de Zoom toplantısında mastürbasyon skandalı!
Son dakika: Halife Hafter'in suçlarını saklayan Adalet Bakanına flaş ceza! - Haberler
DÜNYAHafter'in suçlarını saklayan bakana flaş ceza!
SON DAKİKA AZERBAYCAN ERMENİSTAN! Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi! - Haberler
DÜNYAAzerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!
Son dakika KORKUNÇ VAKA! Pandemide 2. Dalga korkusu! Avrupa'da vaka patlaması! - Haberler
DÜNYAPandemide 2. Dalga korkusu! Avrupa'da vaka patlaması!
Son dakika: İsrail, BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirmişti. İsrail ve BAE'den yeni adım! - Haberler
DÜNYAİsrail-BAE normalleşme anlaşması sonrası yeni adım!
Son dakika! ABD Yüksek Mahkemesinden oy sayımına ilişkin kritik karar - Haber
DÜNYAABD Yüksek Mahkemesinden kritik 'oy sayım' kararı
Türkiye'den, Vietnam ve Kamboçya için taziye mesajı
DÜNYATürkiye'den iki ülke için taziye mesajı
Pompeo'dan 6 Rus askeri istihbaratçıya siber saldırı suçlaması
DÜNYAABD'den Rusya'ya siber saldırı suçlaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X