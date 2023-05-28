Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Meslek liselerinden üretime 1 milyar 349 milyonluk katkı
ABONE OL

Meslek liselerinden üretime 1 milyar 349 milyon TL'lik katkı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, döner sermaye işletmesi olan meslek liselerinin 2023'ün ilk dört ayında üretimden elde ettiği gelirin 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 189 artışla 467 milyon 434 bin TL'den 1 milyar 349 milyona ulaştığını bildirdi

Meslek liselerinden üretime 1 milyar 349 milyonluk katkı
AA

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki ve teknik eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini desteklediklerini ifade etti.

"Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın 2022 yılının ilk dört ayında elde ettiği gelirlerin toplamı 467 milyon 434 TL iken bu gelir, yüzde 189 artışla 2023 yılında 1 milyar 348 milyon 911 bin liraya ulaştı. Meslek liselerimiz, böylece ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira katkı sağlamış oldu." bilgisini veren Özer, bu süreçte başta öğretmen, öğrenci ve okul yöneticileri olmak üzere emek veren, katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

İSTANBUL ZİRVEDE YER ALDI

Bakan Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda, 2023 yılının ilk dört ayına göre döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk beş ilin gelir tutarlarına ilişkin, "İstanbul 223 milyon 477 bin, Gaziantep 151 milyon 29 bin, Ankara 116 milyon 818 bin, Konya 63 bin 399, Şanlıurfa 57 milyon 515 bin lira ile en fazla gelir elde eden illerimiz oldu. Başarılarından dolayı bu illerimizdeki yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER GELİRDEN 65 MİLYON TL PAY ALDI

İlk dört ayda döner sermaye gelirlerinden öğrenci ve öğretmenlerin de pay aldığına dikkati çeken Özer, "Bu gelirden öğrencilerimiz 65 milyon 220 bin lira, öğretmen ve diğer personelimiz de 168 milyon lira pay aldılar. Bu bağlamda öğrenci ve öğretmenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Okul bazında ise 2023 yılının ilk dört ayında döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla geliri 61 milyon 105 bin lirayla Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, ​32 milyon 818 bin lirayla Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 29 milyon 631 bin lirayla da Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin elde ettiğini kaydeden Özer, ilk dört ayda en fazla gelir elden eden bu okulların elektrik-elektronik teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek-içecek hizmetleri, moda tasarım teknolojileri alanlarında üretim yaptıklarını ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarım ve Orman Bakanlığı özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceği iddialarını yalanladı
İŞ-YAŞAM Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama
Hepsiburada ilk çeyrekte yüzde 78 büyüdü
İŞ-YAŞAM Hepsiburada ilk çeyrekte yüzde 78 büyüdü
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine bugün başlıyor
İŞ-YAŞAM Milli elektrikli tren yola çıkıyor
Küresel piyasalarda gözler ABD'de
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalarda gözler ABD'de
ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi 2017'den bu yana en düşük seviyede
İŞ-YAŞAM Nakit seviyesi 2017'den bu yana en düşük seviyede
ABD Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye çağrı
İŞ-YAŞAM ABD Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye çağrı
MASAK'ın e-tebligat göndereceği kuruluşların sayısı arttı
İŞ-YAŞAM MASAK'tan e-tebligat düzenlemesi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
İŞ-YAŞAM Bilge Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
İş Bankası'ndan sosyal medyadaki iddialara yanıt
İŞ-YAŞAM 'İş'ten sosyal medyadaki iddialara yanıt
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
İŞ-YAŞAM Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.