Metal sektöründe 250 şirketi temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) sadece 13 ülkenin yer aldığı Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’nda Türkiye’yi temsil edecek.

MESS ve WEF işbirliğinin çarpan etkisi yaratarak Türkiye’yi Dördüncü Sanayi Devrimi’nin bölgesel merkezi haline getireceği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’ye dijital dönüşüm alanında eşik atlatması hedeflenen bu gelişmenin detaylarını ve iş birliğinin ilk meyvelerini paylaşmak için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağları Genel Müdürü Murat Sönmez bloomberght.com’da bir araya gelecek.

Bugün saat 10.00’da bloomberght.com adresi üzerinden canlı yayımlanacak buluşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu Klaus Schwab'ın da video mesajlarıyla katılacağı belirtildi.

İşbirliğinin detaylarının ve ülke ekonomisine faydasının paylaşılacağı konuşmaların ardından ‘Ortak Geleceğimiz İçin İnovasyon ve Teknolojiye Uyum’ konulu panel yer alacak. Panelde Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka teknolojilerinde yönetişim ve etik değerler konularında 3 ana soruya yanıt aranacak.

Panele alanında dünyaca bilinen, uzman konuşmacılar da katılacak. Konuşmacılar arasında, Sorbonne Üniversitesi: Otonom Akıllı Sistemlerin Etik Kullanımı Küresel İnisiyatifi (IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems) Başkanı Prof. Raja Chatel, Hitachi Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Norihiro Suzuki ve Schneider Electric İnovasyon Başkanı Emmanuel Lagarrigue gibi isimler de bulunuyor.