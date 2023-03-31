"Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü, görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım."