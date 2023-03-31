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Messi'de sıcak gelişme! Xavi de doğruladı

PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lionel Messi'nin, yeniden Barcelona'ya dönmek istediği öne sürüldü. Arjantinli futbol efsanesi, eski takım arkadaşlarıyla Katalan devine dönmek için irtibat kurarken, Barça'nın teknik patronu Xavi Hernandez de taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

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  • Messi için 'yeniden Barcelona' iddiası! Xavi de doğruladı

    2000 yılında henüz 12 yaşındayken kapısından girdiği Barcelona'da tam 21 sene boyunca forma giyen Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, 2021 yılında transfer olduğu PSG'de aradığını bulamadı.
  • Messi için 'yeniden Barcelona' iddiası! Xavi de doğruladı

    Fransız ekibiyle ligi kazansa da asıl hedef olan Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayamayan 35 yaşındaki süperstarın, gözyaşlarıyla veda ettiği efsanesi olduğu Barcelona'ya geri dönme ihtimali doğdu.
  • Messi için 'yeniden Barcelona' iddiası! Xavi de doğruladı

    PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Messi'nin, Barça'ya geri dönmek için Barcelona formasını giyen oyuncularla iletişim kurduğu belirtildi.
  • Messi için 'yeniden Barcelona' iddiası! Xavi de doğruladı

    Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Messi'nin, bu sezon Barcelona'da dörtlü orta sahayı tercih eden Xavi'nin sistemine oyun kurucu olarak sorunsuz şekilde adapte olacağına inanılıyor.
  • Messi için 'yeniden Barcelona' iddiası! Xavi de doğruladı

    EN ÖNEMLİ SORUN FİNANSAL FAIR-PLAY

    Messi transferi için önündeki en büyük engel La Liga’nın katı Finansal Fair Play kuralları olan Barcelona’nın bu problemi nasıl aşacağı ise merakla bekleniyor.
  • Messi için 'yeniden Barcelona' iddiası! Xavi de doğruladı

    Son olarak yıldız oyuncusu Gavi ile yaptığı sözleşmesi tescil ettiremeyen Barcelona’nın yaz transfer döneminde yüksek maaş alan çok sayıda oyuncuyla yollarını ayırıp, Messi için bütçe oluşturması bekleniyor.
  • Messi için 'yeniden Barcelona' iddiası! Xavi de doğruladı

    XAVI: GERİ DÖNMESİ İÇİN İLK ADIMI BEN ATACAĞIM

    Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Elche karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada Messi iddialarını doğruladı. 
  • Messi için 'yeniden Barcelona' iddiası! Xavi de doğruladı

    İspanyol teknik adam, takıma geri döneceği haberleri çıkan Lionel Messi için şu ifadeleri kullandı:
  • Messi için 'yeniden Barcelona' iddiası! Xavi de doğruladı

    "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü, görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." 

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