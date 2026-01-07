Messi, kulüp sahibi olmak istiyor!

MLS ekibi Inter Miami'de forma giyen Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Arjantin'deki bir YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

EŞİYLE İLİŞKİSİ Ben çok detaycı biriyim. Evden çıkıyoruz ve akşama kadar birbirimizi görmüyoruz. Ben küçük hediyeler bırakmayı severim. Duygularımı göstermeyi, ifade etmeyi zor buluyorum. Ama evet, sevdiğim insanlar için onların iyi olmasını daha çok seviyorum. O benden çok daha iyi ve hep onun benim hoşlanmadığım için çok değiştiğini konuşuyoruz.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Ben çok tuhaf biriyim... Yalnız kalmayı seviyorum, yalnız olmaktan zevk alıyorum. Üç çocuğun evin içinde koşturması beni çok yoruyor. Yalnız kalmayı seviyorum. Televizyon izliyorum ya da bir maç izliyorum, ama çoğunlukla bunu yapıyorum. Ruh halime bağlı. Çok düzenli biriyim, günüm planlıysa ve bana bir şey yaparlarsa... Kendimi kapatırım. İletişim kurmam, içime atarım. REKLAM

"NE TÜR MÜZİK DİNLER?" Çocuklar çok etkiliyor. Onlar seçiyor, örneğin şu anda bütün gün Bizarrap ve Daddy Yankee dinliyorlar. Ve yeni çıkan şarkıları. Her şey çok normal.

"BUNU DEĞİŞTİREN KİŞİ MATEO" En sevmediğim şey, içeri girdiğimde bloke olmam ve çıkmakta zorlanmam. Bir şey hoşuma gitmediğinde veya herhangi bir aptallık ruh halimi değiştiriyor. Bunu değiştiren kişi Mateo. Beni bu durumdan çıkarabilen birkaç kişiden biri. Çok iletişim kurmamam, kendimi ifade etmekte zorlanmam. Sorunlarım, olan bitenler, ama bu benim tarzım.

ÇOCUKLUĞU, NEWELL'S, RİVER VE TEDAVİ Tedaviye (büyümek için) başladım ve çok pahalıydı. Babam ve işi bir kısmını karşılıyordu. 11 yaşındaydım. Newell's, onlarla oynamam için destek olacağını söyledi. Güney bölgesinde yaşıyorduk, diğer uca gitmek zorundaydık. Annemden parayı almaya gittiler ama parayı vermediler. Bu yüzden annem Newell's'e kızgındı. River Plate'e gittim, deneme yaptım, antrenman yaptım. 10 gün sonra geri döndüm, kalmamı ve tedaviyi üstleneceklerini söylemişlerdi. Ve bana “Tek sorun, transfer için bir şey yapamayız, Newell's'tan transferini alıp gelmelisin” dediler. Ve tabii ki, gittiğimde transferimi vermediler. Orada her şey bitti ve sonra kimsenin planlarında olmayan Barcelona olayı ortaya çıktı. REKLAM HANGİ DİZİLERİ VEYA KANALLARI İZLİYORSUNUZ? Anto ile her şeyi izliyoruz. Özetleri, klipleri izliyorum. Karşıma ne çıkarsa onu izliyorum. İki saat eksik çok fazla. Bu sizi değiştirir çünkü çok düzenli bir rutinimiz var. TikTok'a takılıyorum. Orada çok zaman geçiriyorum. Ama Arjantin'de olan bitenlerden haberdarım.

MİLLİ TAKIM'A DÖNÜŞÜNÜZ Tavsiye vermekten hoşlanmam. Herkes kendi deneyimini yaşamalı, ama asla hissettiklerini terk etmemeliler. Ben milli takımda artık daha fazla devam edemeyeceğimi düşündüm ve sonra maçları izleyip ölmek istediğim için çok pişman oldum. En iyi örnek, asla vazgeçmemektir.

İŞ HAYATI Hayatım boyunca hep futbolu düşündüm, ama kafamda tek bir şey vardı, o da futbol oynamaktı. Seviyorum, öğrenmeye çalışıyorum çünkü bu benim için yeni bir şey. Ama her şeyden önce, hazırlıklı insanlarla çevremizi sararak, her şeyin yolunda gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

SEVDİĞİ ALKOLLÜ İÇECEK Dans etmek için biraz sarhoş olmam lazım... Şarabı severim. Yoksa her zamanki gibi. Şarap ve Sprite... Çabuk etkisini göstersin diye. Sıcak havalarda güzel oluyor. REKLAM

EN SON NE ZAMAN AĞLADIN? Duyarlı biriyim. Filmlerde ağlarım. Onları yaşarım. Bazı olaylarda zor anlar yaşarım.

CHATGPT KULLANIYOR MUSUN? Hayır... Hiç. Anlayamadım. Antonela kullanıyor, örneğin, bütün gün onunla uğraşıyor, sorular soruyor. Aptalca şeyler soruyor, her şeyi.

NEDEN SADECE İSPANYOLCA KONUŞUYORSUN? Sanırım öyle, İngilizce konuşurken kendimi garip hissediyorum, sevmiyorum, her şeyi İspanyolca yapmayı tercih ediyorum. Ama aslında İngilizce konuşabileceğimi ve idare edebileceğimi düşünüyorum, ama utanıyorum. İngilizceyi özel olarak, çocuklarla konuşurken kullanıyorum.

NEDEN TOPLA HİLELER YAPMIYORSUN? Sevmiyorum, hiç yapmadım. Maçlarda sık sık rövaşata çekmediğimi, tüm o şeyleri yapmadığımı söylerler. Aslında hiç sevmedim. Küçükken topla daha çok oyunlar yapardım, ama bugün var olan tüm o şeyler, topla yapılan tüm o şeyler yoktu.