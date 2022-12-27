Turnuva ağacında finale kadar birbirleriyle karşılaşamayacak olan Arjantin ile Portekiz'in yolları, Portekiz'in Fas'a elenmesiyle hiç kesişmedi. Tarihin en iyisi olarak gösterilen iki futbolcunun birbirleriyle karşılaşmaması da tartışmaların bir anlamda sonunu getirdi.