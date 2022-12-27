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Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

2022 Dünya Kupası geride kalırken tarihin en iyisi tartışmasında Lionel Messi, Katar'da elde ettiği zaferle bir adım öne geçmiş duruyor. Şu anda kulüp kariyeri açısından da daha iyi noktada olan Messi'nin Cristiano Ronaldo'yla ilgili sözleri de gündeme oturdu

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  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    2022 Dünya Kupası merakla beklediği Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetine sahne olamadı ve futbolseverlerin tadı bir anlamda damağında kaldı.

     
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Messi, Arjantin'i 36 yıl sonra dünyanın zirvesine taşırken Cristiano Ronaldo ise Portekiz'le turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Turnuva ağacında finale kadar birbirleriyle karşılaşamayacak olan Arjantin ile Portekiz'in yolları, Portekiz'in Fas'a elenmesiyle hiç kesişmedi. Tarihin en iyisi olarak gösterilen iki futbolcunun birbirleriyle karşılaşmaması da tartışmaların bir anlamda sonunu getirdi.
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Messi, Katar'da rekorlarla dolu bir turnuva geçirip ülkesini zafere taşırken Ronaldo ise turnuva başladıktan sonra 11'deki yerini kaybetti ve 'istenmeyen adam'a dönüştü.

     
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Yıllardır süren rekabette Messi'nin 2019'da verdiği röportaj da yeniden gündeme geldi.
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Barselona'da yayın yapan Radio 94.67'ye konuk olan Arjantinli yıldız, en iyi futbolcular listesini yapmıştı.
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    "Senden sonra dünyanın en iyi futbolcuları kim?" sorusunu yanıtlayan Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Eden Hazard, Luis Suarez ve Kun Agüero'nun adlarını vermişti.
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Arjantinli yıldızın Cristiano Ronaldo'nun adını bu listede saymaması üzerine gazeteciler, Ronaldo'yu hatırlatmış ve "Birçok oyuncu saydın ancak 7 numaralı bir yıldızdan bahsetmedin" demişti.
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Messi bunun üzerine ise "Evet, Cristiano Ronaldo... Onu benimle birlikte listeden çıkardım" ifadelerini kullanarak Portekizli yıldıza duyduğu saygıyı dile getirmişti.
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Ronaldo, kulüp kariyerinde 701 gol atarak Messi'yi geride bırakmayı başardı. 

     
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Ancak Portekizli yıldızın, kulüp kariyerine iki yıl önce başladığını unutmamak gerekiyor. 
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Şu ana kadar 695 kulüp golü bulunan Lionel Messi'nin şu anda kulüpsüz bulunan Cristiano Ronaldo'yu yakalaması an meselesi...
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Messi ve Ronaldo kupalar açısından yakın bir istatistik sergiliyorlar. 
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Arjantinli yıldız, Barcelona formasıyla kazandığı 10 şampiyonlukla önde gözüküyor.
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Ancak Portekizli rakibinin üç farklı ülkede yedi şampiyonluk kazandığı unutulmamalı.
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Messi, yedi kez Ballon d'Or ödülüne ulaşarak Ronaldo'yu geride bıraktı. 
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    The Best ve UEFA Yılın Oyuncusu ödülünde ise Ronaldo'nun üstünlüğü göze çarpıyor. 

     
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Messi, La Liga'da altı defa yılın oyuncusu seçilmeyi başarsa da Ronaldo'nun İspanya, İtalya ve İngiltere'de bu şerefe layık görülmesi başarısının değerini artırıyor olabilir.
  • Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu

    Uluslararası alanda ise Messi'nin Dünya Kupası bulunuyor. Ronaldo ise EURO 2016'da Portekiz ile Avrupa Şampiyonası zaferi yaşamıştı. 

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