Mesut Özil'den Sane açıklaması

Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir’de özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Özil, bu özel buluşmada öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"KISA ZAMANDA AKADEMİ KURACAĞIM"

Kariyer yolculuğunu ve yaşam tecrübelerini söyleşide aktaran Özil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyım biraz. Çok mutluyum. Karşılamada gördüğünüz gibi bizim minnoşlar çok sevimli. Ayrıca çok mutlu oldum. Kısa zamanda Ümraniye’de bir akademi kuracağım. Gençlerin elinden tutup, kendilerini Avrupa'da en büyük sahnelerde göstermelerini istiyorum" dedi.