Mesut Özil'den Taha Akgül'e ziyaret!

Eski futbolcu ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mesut Özil, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre Özil, Akgül'ü makamında ziyaret etti. Buluşmada Özil'in yanı sıra DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, Ümraniyespor Kulübünün başkanı Ömür Aydın ve başkan yardımcısı Oğuz Gündüz'ün de yer aldığı da kaydedildi.