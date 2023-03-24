Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

34 yaşında emekli oluyorsunuz. Neden bu kadar erken?

Uzunca düşündükten sonra bunun doğru olduğuna karar verdim. Kariyerim boyunca çok fazla sakatlık yaşamadım ve her zaman formdaydım ama son birkaç ay benim için çok ağır ve zor geçti. Artık sahada takımıma istediğim gibi yardımcı olamıyordum. Başakşehir yönetimiyle bunu konuştuk ve bu kararı aldım.