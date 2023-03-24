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Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil futbola veda etti. 34 yaşında kariyerine nokta koyan Özil, Marca'ya verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu

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  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil futbola veda etti. 
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    34 yaşında kariyerine nokta koyan Özil, Marca'ya verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. İşte Mesut Özil'in röportajı:
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    114 gol ve 222 asist. Sana daha çok zevk veren hangisiydi?

    "Birçok gol ve asistim var. En zevklisi takım olarak kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı parlatmak hoşuma gidiyordu. Sahada asla bencil olmadım. Bana daha çok şut çekmemi söyleyenler oluyordu ancak onları hiç anlayamadım."
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Kariyerinize baktığınızda gördüğünüz ilk şey nedir?

    Çocukluğumu hatırlıyorum. Bana asla başaramayacağımı, futbol oynamak için çok zayıf olduğumu söylediklerini hatırlıyorum. Ama ben dinlemedim ve kendime odaklandım. Schalke ile ilk profesyonel sözleşmemi imzaladığımda ve ilk Bundesliga maçıma çıktığımda, kendimi aya inmiş gibi hissettim. Daha sonra Real Madrid için oynamak ve Dünya Kupası'nı kazanmak gibi inanılmazdı. Kariyerimin en önemli anı elbette 2014 Dünya Kupası'nı kazanmaktı.
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    34 yaşında emekli oluyorsunuz. Neden bu kadar erken?

    Uzunca düşündükten sonra bunun doğru olduğuna karar verdim. Kariyerim boyunca çok fazla sakatlık yaşamadım ve her zaman formdaydım ama son birkaç ay benim için çok ağır ve zor geçti. Artık sahada takımıma istediğim gibi yardımcı olamıyordum. Başakşehir yönetimiyle bunu konuştuk ve bu kararı aldım.
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Şimdi ne yapacaksınız? Gelecek planınız nedir?

    Henüz planlamadım. Şimdilik burada, Türkiye'de aileme odaklanacağım. Hayatta aldığım en büyük iki hediye olan kızlarımın büyüdüğünü görmek en çok istediğim şey. Onlarla her saniyeden keyif alıyorum. Dürüst olmak gerekirse teknik direktör olmak veya futbol dünyasının içine girmek gibi bi planım yok. 17 yıldır bu işin içindeyim; çok da keyif aldım ancak biraz sakinlik istiyorum.
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Kariyerinizde en çok neyle gurur duyuyorsunuz?

    Goller, asistler ve şampiyonluklar değil. En çok gurur duyduğum şey futbol dışında insanlara yardım edebilme imkanımın olmasıydı. Özellikle Afrika ve Güney Amerika'daki yardıma muhtaç insanlara bir şeyler verebilmekti ve buna devam edeceğim. Çocukken annemin bana öğrettiği buydu ve bununla gurur duyuyorum.
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Real Madrid'e transfer sürecin?

    O dönem Werder Bremen'e teklifler vardı. Real Madrid ve Barcelona en ciddi iki kulüptü. Tercihimi yapmama sebep olan tek kişi ise Jose Mourinho oldu. Bana VIP bir tur düzenledi. Kulübün her yerini gezdirdi, planlarını anlattı. Tüylerim diken diken olmuştu. 
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Barcelona ile de görüştüm ancak coşku daha azdı. Guardiola benimle tanışmadı bile. Oysa bu görüşmelerden önce Barcelona'nın tarzını daha çok seviyordum ve orada oynayabileceğimi düşünüyordum. Mourinho, kararımı vermemdeki en önemli faktör oldu.
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Real Madrid taraftarı sana aşık oldu. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?

    Madrid taraftarları gerçekten inanılmaz. Madrid'den ayrıldıktan 10 yıl sonra bile muhteşem destek ve sevgi görmeye devam ediyorum. Gerçekten inanılmaz. Bence birlikte çok güzel 3 yıl geçirdik. Dürüst olacağım, bu desteğin bu kadar uzun süre devam etmesini beklemiyordum, bu yüzden özellikle Madrid taraftarına teşekkür edebilirim.
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Cristiano Ronaldo ile çok iyi bir ikiliydiniz. Dünyanın en iyi ikililerinden biri diyebilir miyiz?

    Benim için tüm zamanların en iyi oyuncusu Cristiano Ronaldo. Onunla oynamak çok eğlenceliydi. Hiçbir pası kaçırmayıp hepsini gol yapan biriyle oynamak inanılmazdı.
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Real Madrid ile sadece Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadın. Ne düşünüyorsun?

    Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hayallerimden biriydi ama hayatta her zaman her şeye sahip olamazsınız. Ve Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ne değişmem. Madrid ile oynadığım tüm yarı finaller arasında beni en çok yaralayanın Dortmund ile oynadığım yarı final olduğunu söyleyebilirim.
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Real Madrid'ten ayrılık süreciniz nasıl oldu?

    Ayrılırken çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Havalanındaki halimi hatırlıyorum da... Uçak hareket edince ağlamaya başlamıştım. Bittiğini o an anladım. Ancak ayrılık vakti gelmişti. Florentino Perez ile menajerim ve babam arasında bir tartışma yaşanmıştı ve gitmezsem oynamam zor görünüyordu. Keşke farklı bir şekilde çözebilseydik.
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Almanya Milli Takımı'nı bıraktınız. Neler yaşandı?

    Yangını yeniden körüklemek istemiyorum. Almanya Futbol Federasyonu ve benim görüşlerimiz farklıydı. Bu yüzden 2018 Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bıraktım. Löw ile çok dostane bir görüşme yaptım. Onunla hiçbir zaman kişisel bir sorunum olmadı ve birlikte birçok başarı elde ettik. 2018 Dünya Kupası'ndan sonra yaşananlardan uzaklaşmaya ihtiyacı vardı.
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Kalbinizdeki kulüp hangisi?

    Bunu kişisel olarak yanıtlamam gerekiyor. Almanya'da hep Schalke 04 taraftarı oldum, Türkiye'de ise Fenerbahçe'yi tuttum. Çocukken en sevdiğim iki kulüptü. İkisinde de oynamak büyük onurdu.
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

    Özil, röportajda kısa soruları şöyle yanıtladı:

    En iyi rakip: Messi

    En iyi koç: Mourinho

    En iyi stat: Bernabeu, Emirates ve Saraçoğlu

    En iyi lider: Ramos

    En iyi partner: Ronaldo
  • Mesut Özil ilk kez konuştu: "Bittiğini o an anladım"

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