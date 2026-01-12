Meta, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı kapsamında 500 bin hesabı engelledi

Avustralya'da 16 yaşından küçükler için sosyal medya yasağının ilk günlerinde Meta tarafından yaklaşık 550 bin hesabın engellendiği açıklandı.

Avustralya’da 16 yaşın altındakilerin Instagram ve Facebook dahil en popüler sosyal medya sitelerinde hesap açmasına ilişkin yasak Aralık ayında yürürlüğe girmişti. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformları bünyesinde barındıran teknoloji devi Meta, Avusturalya’daki yasağın ardından iki hafta içerisinde Instagram'da 330 bin 639, Facebook'ta 173 bin 497 ve Threads'te 39 bin 916 hesabı engellediğini açıkladı.

Pek çok ülkede çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya yönelik denemeler yapılıyor ancak Avustralya, 16 yaş gibi daha yüksek bir yaş sınırı ve söz konusu yasak kapsamında ebeveyn onayı için istisna tanımayan ilk ülke oldu.