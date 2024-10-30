Meta'dan cinsel içerikli şantaj ile mücadele yöntemleri açıklaması

Meta, gençleri cinsel içerikli şantajdan korumaya yardımcı olmayı ve bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçlayan yeni güvenlik önlemlerini duyurdu. Şirket, sunulan yeni özelliklerle ebeveynlere de çocuklarına bu tür dolandırıcılıklardan kaçınmalarında yardımcı olacak araçlarla destek olmayı hedefliyor.

Instagram'ın uygulamaya koyduğu çeşitli güvenlik önlemlerinden birkaçı şu şekilde:

Takipçi ve takip edilenler listelerinin gizlenmesi: Dolandırıcılık içeren davranışlar sergilediği tespit edilen hesaplar artık kullanıcıların takipçi ve takip edilenler listelerini görüntüleyemeyecek ve bu özelliği şantaj amacıyla kullanamayacak. Ayrıca bu tarz hesaplar, kullanıcıların gönderilerini beğenen hesapların listesini, etiketlendikleri fotoğrafları veya fotoğraflarında etiketlenen diğer hesapları da görüntüleyemeyecekler.

REKLAM Gençler için kısıtlanmış mesajlaşma: Instagram Genç Hesapları ile, 18 yaşın altındaki bir gencin takip etmediği veya bağlantısının olmadığı herhangi birinin onlarla mesajlaşması önlenecek. Şüpheli etkinlik gösteren hesaplar gençleri takip etmeye çalışırken kısıtlamalarla karşılaşacak. Daha ciddi belirtiler gösteren hesaplar ise doğrudan engellenecek veya takip istekleri gencin spam (istenmeyen mesajlar) klasörüne gönderilecek. Mesajlarda ekran görüntüsü alınmasını önleme: Instagram, kullanıcıların 'bir kez görüntüle' veya 'tekrar oynatmaya izin ver' özelliklerini kullanarak DM'ler aracılığıyla gönderilen geçici görüntülerin veya videoların ekran görüntüsünü almasını veya ekran kaydını yapmasını engelleyecek. Kullanıcıların bu korumayı atlatmalarını önlemek için bu tür görüntüleri veya videoları Instagram web'de açmaları da kısıtlanacak.

GELİŞTİRİLMİŞ DOLANDIRICI TESPİTİ Meta, cinsel içerikli şantaj yapan hesapları daha iyi tespit edip kaldırmak ve geri dönmelerini önlemek için sistemlerini sürekli olarak geliştirdiğini belirtiyor. Meta'daki uzmanlar, dolandırıcıların cinsel içerikli şantaj girişimlerinde profiller arasındaki ortak nokta ve hareketleri gözlemleyerek teknolojilerini bu unsurları tanıyacak şekilde eğitiyor. Meta ayrıca, diğer şirketlerin de kendi platformlarındaki şüpheli davranışları araştırabilmesi adına dolandırıcıların sıkça başvurduğu yöntemleri Tech Coalition'ın Lantern Programı ile paylaşıyor.

ÇIPLAKLIK İÇEREN GÖRÜNTÜLERİN KORUNMASI Instagram, DM'lerde çıplaklık içerdiği tespit edilen görüntüleri bulanıklaştıracak bir özelliği dünya genelinde kullanıma sunuyor. Varsayılan olarak 18 yaşın altındaki gençler için etkin olan bu özellik, kullanıcıları hassas görüntülerin paylaşılmasıyla ilgili riskler konusunda da eğitiyor. Meta ayrıca ConnectSafely'den Larry Magid ile işbirliği yaparak ebeveynler için Meta Aile Merkezi'nin 'Stop Sextortion' (Cinsel İçerikli Şantaja Engel Olun) sayfasında bulunan eğitici bir video hazırladı. CİNSEL İÇERİKLİ ŞANTAJ AĞLARIYLA MÜCADELE Organize cinsel içerikli şantaj ağlarına karşı önemli adımlar atan Meta, temmuz ayında kaldırdığı 7.200 unsura ek olarak, kısa bir süre önce Yahoo Boys gibi suç örgütleriyle bağlantılı 1.600'den fazla Facebook grubunun ve hesabın kaldırıldığını da duyurdu.