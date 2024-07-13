Meta, Trump'ın askıya alınan hesaplarında kısıtlamaları kaldırdı

Donald Trump'ın 2021 yılındaki Kongre Baskını olayının ardından 'şiddeti teşvik ettiği' gerekçesiyle askıya alınan Facebook ve Instagram hesapları tekrar aktive edildi.

Şirket, kararın Trump'ın Başkan Joe Biden ile eşit konumda yarışmasını sağlamak için alındığını söyledi.

Meta'dan yapılan açıklamada, "Siyasi ifadeye izin verme sorumluluğumuzu değerlendirirken, Amerikan halkının Başkan adaylarını aynı temelde dinleyebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sonuç olarak, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak eski Başkan Trump artık askıya alma cezalarına tabi olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın hem Facebook hem de Instagram'daki hesapları, 6 Ocak 2021'deki Kongre Baskını'nın ardından askıya alınmıştı.

Trump, Facebook ve Instagram'ın yanı sıra daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'ten de uzaklaştırılmasının ardından 2022 yılında kendi sosyal medya sitesi Truth Social'ı kurmuştu.

Trump, "Taliban Twitter'da büyük bir varlık gösterebilirken, en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.