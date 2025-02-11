Metabolizmanızı hızlandırıyor, kabızlığa çözüm sunuyor... Kendisi küçük etkisi büyük chia tohumunun faydaları!

Smoothie'lere, çorbalara ya da pankek hamuruna ekleyebilirsiniz. Chia tohumu nötr bir tada sahip olduğu için yemeklerin lezzetini etkilemez. Popüler bir diğer tüketim yöntemi ise chia pudingi yapmaktır. Chia tohumları sıvıyla karıştırıldığında jelatinimsi bir yapı oluşturur ve puding benzeri bir kıvam ortaya çıkar.