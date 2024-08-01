Metanın geliri ve kârı ikinci çeyrekte arttı

Meta, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 39,1 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 31,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin gelirine ilişkin piyasa beklentisi 38,3 milyar dolardı.

Meta'nın net kârı da bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 73 artışla 13,5 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 7,8 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Şirketin 2023'ün ikinci çeyreğinde 2,98 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 5,16 dolara yükseldi. Meta'nın hisse başına kârının 4,73 dolar olması bekleniyordu.