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        Haberler Gündem HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji 66 kent için alarm verdi: şiddetli yağış ve tam fırtına var! İstanbul hava durumu nasıl olacak ve yağmur ne kadar sürecek?

        Meteoroloji 66 kent için şiddetli yağış ve tam fırtına alarmı verdi! Yağışlar ne kadar sürecek?

        Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Iğdır ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batısı sağanak yağışa teslim olurken gözler yağışların ne kadar süreceğine çevrildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:44
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        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve fırtına etkisini gösterecek. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağması beklenirken 66 il için "sarı" ve "turuncu" alarm verildi. Etkili olmaya başlayan şiddetli yağış ve tam fırtınanın ardından gözler "Yağışlar ne kadar, kaç gün sürecek?" sorusuna çevrildi. İşte MGM hava durumu raporu ile yağışlardaki son durum...

        2

        METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU UYARI!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak ve fırtına bekleniyor. Batı Anadolu, Batı Karadeniz ile Ege'nin iç kesiminde yüksek kesimlerde kar yağının olacağı bildirildi. Marmara ve Ege'de sağanakla birlikte fırtınanın hızının bugün 75 km/sa, yarın ise 110 km/sa hızla, tam fırtına biçiminde eseceği açıklandı.

        3

        TÜM YURT YAĞIŞLI GEÇECEK

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Iğdır ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        YAĞMUR NE KADAR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Türkiye genelinde yağışlar 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar günü tüm yurtta etkili olacak. 20 Kasım Pazartesi günü yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken 21 Kasım Salı gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.

        4

        YURDUN BATISI SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM!

        Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak biçiminde olacağı bildirildi.

        5

        ANADOLU'YA KAR GELİYOR!

        Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        6

        SICAKLIKLAR BATI VE GÜNEYDE 2 İLA 10 DERECE ARASINDA DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının güney ve batı bölgelerde yağışla birlikte hissedilir derecede (2 ila 10 derece) azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde lodosla birlikte 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

        7

        YER YER TAM FIRTINA BEKLENİYOR!

        Rüzgar genellikle güney ve batı zamanla Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        8

        ANİ SEL VE BASKINA KARŞI UYARI

        Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        9

        18 KASIM CUMARTESİ İLLERDEKİ HAVA DURUMU NASIL?

        ANKARA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        A.KARAHİSAR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        MANİSA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA: 21, Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY: 21, Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

        MERSİN: 23, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        KONYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        DÜZCE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KASTAMONU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

        ERZURUM: 10, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

        KARS: 10, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu.

        MALATYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        VAN: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

        DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        GAZİANTEP: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        MARDİN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        SİİRT: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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