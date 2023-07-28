Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı! Güneyde sıcak, batıda rüzgar var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Ege kıyılarında kuvvetli poyraz etkili olurken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seviyede seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgarın; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.