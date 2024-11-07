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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus görülebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 07:29 Güncelleme: 07.11.2024 - 07:29
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        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 18°

        Ankara

        Güneşli 15°

        İzmir

        Güneşli 21°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Güneşli 14°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Güneşli 20°

        Gaziantep

        Güneşli 19°

        Ağrı

        Güneşli 10°

        Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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        EDİRNE °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 12°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 20°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

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        MERSİN °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 14°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 15°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 15°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 12°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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        AMASYA °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        ARTVİN °C, 8°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 9°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 9°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 14°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 11°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 20°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 17°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

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