Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum riskine karşı dikkatli olunmasının gerektiği ifade edildi.

AA