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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı - 8 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçerken hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 07:19 Güncelleme: 08.08.2024 - 07:19
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        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların akşam saatlerine Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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