Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 30° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 34° Trabzon Güneşli 28° Bursa Güneşli 29° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.