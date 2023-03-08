Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
ABONE OL

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Deprem bölgesinde ise; Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya'da yağmur bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tuzla'da 3 İETT otobüsü alev alev yandı
GÜNDEM Tuzla'da 3 İETT otobüsü alev alev yandı
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
GÜNDEM Beyoğlu'nda çatı yangını
Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısı
GÜNDEM Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısı
Konya'da alkollü olarak atıyla dolaşan kişiye para cezası
GÜNDEM Alkollü olarak atıyla dolaşan kişiye para cezası
Yalova'da yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu
GÜNDEM Yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu
Kayseri Valisi Çiçek'ten kentteki depremlere dair açıklama
GÜNDEM Kayseri Valisi Çiçek'ten kentteki depremlere dair ...
Jandarma Astsubay ve Subay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Jandarma astsubay alımı sonuçları
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM Türk arkeolojisine ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Hikayeleriyle hemcinslerine ilham veriyor! Kadın mücadelelerini anlatan muhteşem filmler...
GÜNDEM Hikayeleriyle hemcinslerine ilham veriyor! Kadın ...
Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan hangi gün başlıyor? 2023 Diyanet ile ilk orucun tutulacağı tarih hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM Ramazan Bayramı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.