Sıcaklıklar artıyor, güneş var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
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