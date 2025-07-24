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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Temmuz Perşembe Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

        Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. AKOM'dan İstanbul için sıcak hava dalgası uyarısı geldi. Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 24 Temmuz Perşembe Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 01:23 Güncelleme: 24.07.2025 - 01:24
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        Sıcaklıklar yurt genelinde etkisini artırdı. Pek çok ilde termometreler 40 dereceyi gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağını, pazartesi gününden itibaren de tekrar artacağını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24-30 Temmuz tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. İşte 24 Temmuz Perşembe hava durumu raporu...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İSTANBUL 21°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 27°C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA 21°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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        METEOROLOJİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağını, pazartesi gününden itibaren tekrar artacağını açıkladı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24-30 Temmuz tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacak, pazartesi gününden itibaren tekrar artacak. Bugün, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu ve Anadolu’nun tamamında az bulutlu ve açık havanın etkili olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Anadolu’da ise, az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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