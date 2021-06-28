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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması: Yaz geldi, yağmura dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması: Yaz geldi, yağmura dikkat!

Meteoroloji'den son dakika gelen hava durumu açıklamalarına göre yurt genelinde hava sıcaklığında herhangi bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 34°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Pazartesi zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 27°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 13°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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