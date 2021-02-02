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Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İzmir'e kuvvetli yağış ve sel uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika İzmir'e kuvvetli yağış ve sel uyarısı geldi! Dün gece İzmir'e bir aylık yağış düştü, sel günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yetkililer İzmirlileri evlerinden çıkmamaları yönünde uyardı. Meteoroloji'den gelen hava durumu açıklamasında "Yağışların İzmir ile Aydın'ın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2)olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." denildi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İzmir'e kuvvetli yağış ve sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Yalova, Bursa, Manisa, Afyon, Burdur, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Adana'nın kuzeyi, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İzmir ile Aydın'ın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2)olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

YURTTA HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa ile Bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güneyi ve Afyon çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İzmir ile Aydın'ın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2)olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyıları ile Mersin ve Hatay çevrelerinde doğulu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 7°C, 14°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yarın zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KONYA 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİVAS -2°C, 9°C
Parçalı, yarın akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu

RİZE 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla güney kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -11°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -4°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Batısı ile zamanla Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

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