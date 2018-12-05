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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuzeyli, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in doğusu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in batısında, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Ege’de fırtına bekleniyor" denildi.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
ISTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
IZMIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GİRESUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
HAKKARİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı
DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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