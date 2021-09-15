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Meteoroloji'den uyarı! Türkiye'nin büyük bölümü sağanak etkisi altında

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri kuvvetli sağanak yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak.

Meteoroloji'den son dakika uyarı! Türkiye'nin büyük bölümü sağanak etkisi altında
HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Çankırı’nın batısında yerel kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Çankırı’nın batısında yerel kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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