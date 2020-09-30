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HaberlerGündemHava DurumuMeteoroloji'den son dakika ve hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar 7 derece düşüyor, Karadeniz'de sağanak var
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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 7 derece düşüyor, Karadeniz'de sağanak var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri için yağışlar nedeniyle sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji'den son dakika ve hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar 7 derece düşüyor, Karadeniz'de sağanak var
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu

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