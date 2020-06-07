Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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