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Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam ediyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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