HAVA DURUMU bugün nasıl? Sıcaklıların uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi , yağışların beklenin altında olması ve barajlardaki alarm derecesindeki düşüş beraberinde kuraklık korkusunu getirdi. Gözler yağmur ve kar haberlerine çevrilmişken bugün yayınlanan Meteoroloji hava durumu raporu yüzleri güldürdü. İşte 30 günlük hava durumu raporu ve bugün Ankara İstanbul hava durumu tahminleri...

HAVA DURUMU - 5 OCAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırklareli, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

SEL VE FIRTINA UYARISI

Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU İSTANBUL

Hava durumu İstanbul tahmin raporu: İstanbul'da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 16 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU ANKARA

Hava durumu Ankara tahmin raporu şu şekilde: Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise gün içerisinde 10 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU 30 GÜN

30 günlük hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir.

Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.