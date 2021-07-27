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Meteoroloji uyardı! Ordu'da 05.00'te acil toplantı

Ordu için meteorolojiden yapılan kuvvetli yağış uyarısı üzerine İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında sabahın erken saatinde toplandı.

Meteoroloji uyardı! Ordu'da 05.00'te acil toplantı
Ordu'da 05.00'te acil toplantı
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İHA

Sabah saat 05.00'te, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; il genelinde meydana gelebilecek herhangi bir afet olayında alınacak tedbirler görüşüldü ve Vali Tuncay Sonel tarafından kurumların araç, gereç ve personelleri ile olası bir afet durumuna karşı her an hazır olunması talimatı kurum müdürlerine iletildi.

Vali Tuncay Sonel, afet olaylarında devreye konan Türkiye Afet Müdahale Planı’nda (TAMP Ordu)görevli kurumlara görevleri ve afet anındaki hareket tarzlarını da hatırlatarak, her an müdahaleye hazır olmalarını istedi.

Toplantıda, il de daha önce yaşanan afet olaylarında meydana gelen hadiseler de değerlendirilerek, benzer durumların tekrarlanmaması için ilgili kurumlarca gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması, iyi organize olunması, işbirliği içinde meydana gelen olaylara ivedilikle müdahale edilmesi hususları kararlaştırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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