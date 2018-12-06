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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Malatya, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir, Konya, Çankırı ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2),Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2),Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
ISTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı.
BURSA °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, rakımın 1000 metre ve üzeri olan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
IZMIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
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