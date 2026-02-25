Meteoroloji'den kar ve hava durumu uyarısı: Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar ve hava durumu uyarısı geldi. Bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısı yapılırken bazı illerimize kar yağışı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının da, yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak? İstanbul'a tekrar kar mı geliyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Trakya, Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in iç kesimler, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı kar yağışlı; Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu olacak. İşte güncel hava durumu raporu
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin (Van dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yükseklerinde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun kuzeyi ve Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL’DA KAR ALARMI
Megakent İstanbul’da bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 25 ŞUBAT 2026: 9°4°
İSTANBUL HAVA DURUMU 26 ŞUBAT 2026: 6°4°
ANKARA HAVA DURUMU 25 ŞUBAT 2026: 6°-2°
ANKARA HAVA DURUMU 26 ŞUBAT 2026: 3°-3°
İZMİR HAVA DURUMU 25 ŞUBAT 2026: 14°5°
İZMİR HAVA DURUMU 26 ŞUBAT 2026: 11°2°