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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı! Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde yarın hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde yarın hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin sıcaklık uyarısı geldi. Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken il il hava durumu değişiklik gösteriyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Peki 9 Temmuz yarın Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:30
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        Meteoroloji’den hava durumu raporu paylaşıldı. Yaz aylarının ortasında yüksek sıcaklıklar etkili olmaya başladı. Sıcaklıklar bazı illerimizde hissedilen sıcaklığın 38 dereceyi aşması bekleniyor. İşte 9 Temmuz Çarşamba hava durumu raporu

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        METEOROLOJİ HAVA DURUMU 8 TEMMUZ 2025

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Yurt geneli sıcak hava dalgası etkili olacak. Çarşamba günü batı kesimlerde hissedilen sıcaklığın 39 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor. Ankara'da 36, İzmir'de 39, Antalya'da 34 ve Muğla'da 36 derece olacak ölçülmesi bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzincan çevreleriyle Van’ın doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

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