Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Hakikatin gün yüzüne çıkması gerçekten kolay olmuyormuş

Metin Akpınar'ın, 1987'de Suphiye Orancı ile ilişkisinden dünyaya gelen kızları Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Akpınar da ikiz çocukları olduğunu sonradan öğrendiğini söylemişti.

Metin Akpınar - Suphiye Orancı

Metin Akpınar'a yönelik sık sık eleştirilerde bulunan Duygu Nebioğlu, babasına tazminat davası açmıştı.

Duygu Nebioğlu - Sevgi Nebioğlu

Nebioğlu, mahkemenin bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Adliye önünde açıklama yapan Nebioğlu; "Normalde karar duruşması olması gerekirken, karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için mahkemenin emniyete müzekkere yazmasına rağmen bir kez daha davamız ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşılıp, bu tutanak hazırlandığında dosyada bir eksik kalmayacak ve haklılığım ortaya çıkacaktır" dedi.

Nebioğlu ayrıca; "Yıllardır mücadelesini verdiğim davamın bu kadar uzatılması çok yorucu bir süreç. Hakikatin gün yüzüne çıkması gerçekten kolay olmuyormuş. Bu süreçte çok yıpransam da kimsesiz kalmış, yalnız bırakılmış kadınlara, kucağından kopartılan çocuklara, yeryüzüne düşen tüm gözyaşları için mücadelemi bırakmayacağım. Yakında güzel haberler vereceğim. Yanımda duran dostlarıma, davama vicdanı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.