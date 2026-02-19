Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Mal varlığından da hak talep edeceğim

Metin Akpınar'ın, 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında açtığı tazminat davasında dün karar çıktı. Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti.

Metin Akpınar - Suphiye Orancı

'Neler Oluyor Hayatta' programına konuşan Nebioğlu; "Kazandığım tazminatla önce zekâtımı vereceğim. Evim yok henüz, köy hayatında bir düzen kurmak istiyorum" dedi. Nebioğlu, manevi tazminat davasından kazandığı parayla kimsesiz kız çocuklarına da yardım yapacağını da söyledi.

Duygu Nebioğlu - Sevgi Nebioğlu

"Babama güvenmiyorum, mal varlığından da hak talep edeceğim" ifadelerini kullanan Duygu Nebioğlu, tazminatı kazanmasına rağmen babası Metin Akpınar’a güvenmediğini ifade etti. Nebioğlu, babasının bundan sonra da kendisine dürüst ve iyi davranmayacağını düşündüğünü söyledi.