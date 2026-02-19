Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Mal varlığından da hak talep edeceğim

        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Mal varlığından da hak talep edeceğim

        Duygu Nebioğlu, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle Metin Akpınar'a açtığı manevi tazminat davasını kazanmıştı. 6 milyon TL tazminat kazanan Nebioğlu; "Mal varlığından da hak talep edeceğim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 14:31 Güncelleme: 19.02.2026 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mal varlığından hak talep edeceğim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Metin Akpınar'ın, 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında açtığı tazminat davasında dün karar çıktı. Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti.

        Metin Akpınar - Suphiye Orancı
        Metin Akpınar - Suphiye Orancı

        'Neler Oluyor Hayatta' programına konuşan Nebioğlu; "Kazandığım tazminatla önce zekâtımı vereceğim. Evim yok henüz, köy hayatında bir düzen kurmak istiyorum" dedi. Nebioğlu, manevi tazminat davasından kazandığı parayla kimsesiz kız çocuklarına da yardım yapacağını da söyledi.

        Duygu Nebioğlu - Sevgi Nebioğlu
        Duygu Nebioğlu - Sevgi Nebioğlu

        "Babama güvenmiyorum, mal varlığından da hak talep edeceğim" ifadelerini kullanan Duygu Nebioğlu, tazminatı kazanmasına rağmen babası Metin Akpınar’a güvenmediğini ifade etti. Nebioğlu, babasının bundan sonra da kendisine dürüst ve iyi davranmayacağını düşündüğünü söyledi.

        Davayı kazandı
        Davayı kazandı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Süreçte bundan sonra ne olacak? Hangi düzenlemeler masada?

        Terörsüz Türkiye sürecinde ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte bir dönüm noktası geride kaldı. Artık bundan sonra yasal hukuki adımlar aşaması olacak. Öncelikle sürece özgü bir müstakil yasa, hemen ardından infaz düzenlemesi bekleniyor. Kanun teklifi çalışmalarında partilerin hukukçu kurmayları...
        #Duygu Nebioğlu
        #metin akpınar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm