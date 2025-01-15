Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Metin Öztürk: Kemerburgaz'da her şey bitti - Galatasaray Haberleri

        Metin Öztürk: Kemerburgaz'da her şey bitti

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmaların bittiğini söyledi. Öztürk ayrıca birkaç hafta içinde Florya projesinin ihalesinin yapılacağını da ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:24 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kemerburgaz'da her şey bitti"
        ABONE OL

        Galatasaray Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başkan Dursun Özbek'in rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılamadığını ifade ederek, "Başkanımız şu an hasta yatağında Galatasaray ile ilgileniyor. Tüm başkanlarımız kıymetli, bundan önceki başkanlarımız da inanılmaz işler yaptı. Ama yakın zamanda göreceksiniz sayın Dursun Aydın Özbek, büyük bir özveriyle bunu başka bir yere taşıdı" diye konuştu.

        REKLAM

        "BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE FLORYA PROJESİNİN İHALESİ YAPILACAK"

        Florya projesinde birkaç hafta içinde ihalenin yapılacağı söyleyen Öztürk, "Adnan Polat'ın ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz, buna rağmen Adnan başkanımız, sizlerden pek çok kişinin katıldığı komiteyle beraber Florya konusunu tamamladı. Dün nihai toplantıyı yaptı. Birkaç hafta içinde oranın ihalesi başlayacak. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

        "KEMERBURGAZ'DA HER ŞEY BİTTİ"

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmaların bittiğini açıklayan Metin Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu bir sponsorla değil, sizlerin paralarıyla, kulübün imkanlarıyla yapıldı. Bu inanılmaz bir başarı. Çünkü diğer kulüplerde hep bir ismi görüyorsunuz. Burada yazan tek isim, Galatasaray. Okan hocamız karar verecek, ay sonunda mı, öbür ayın ortasında mı geçecek. Onun düşüncesi bizim için çok kıymetli. Rekabet koşulları açısından belki birkaç hafta daha beklemek isteyebilir. Tesis 14 bin 500 metrekare. Florya'nın tamamı 4 bin 500 metrekare. Yakın zamanda altyapı için çalışmaya başlayacağız. İnşaatının başlaması için Florya'da daha bir süre var, alan firmanın ruhsat ve diğer konuları için. O arada altyapıyı da tamamlayacak. Galatasaray'a yakışır çok modern, rakiplerimiz değil, Avrupa'daki rakiplerimizin de ötesinde inanılmaz bir tesis. 2 sahası bitti. 4 saha ve altyapı yapılacak."

        REKLAM

        "BAŞKANIMIZA BİR SONRAKİ DİVANDA BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMIŞ BAŞKAN OLARAK ALKIŞLAYACAKSINIZ"

        Sermaye artırımı konusunda bilgi veren Öztürk, "Galatasaray, 1 milyar 80 milyon TL olan sermayesini tamamı ödenmiş 5.4 milyar TL'ye çıkarttı. Bankalar Birliği'ne 2.2. milyar TL borcumuz var, faiziyle 2.6 milyar TL. Buranın kapatılması için kullanılacak. Bunun dışında kalan paranın yüzde 13'ü futbolcu ödemeleri, yüzde 7'si diğer borçlar ve yüzde 3'ü vergi. Çok önemlisi büyük ihtimalle başkanımızı bir sonraki divanda Bankalar Birliğinden çıkmış bir başkan olarak alkışlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

        "FUTBOLDA UZAK ARA ÖNDEYİZ"

        Futbol takımının başarısından bahseden Metin Öztürk, "Futbolda uzak ara öndeyiz. Okan hoca ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Amatör branşlarda da bütçelerimiz pek çok müessese kulübünün gerisinde, buna rağmen orada da çok önemli işler yapılıyor. Devletin, futbolcu vergilerinden kaynaklanan stopajlardan önemli bir katkısı var. İnşallah bu da devam edecek. Bu da başarımıza ivme kazandırdı. Oradaki bütçelerimiz yaklaşık 3 kat arttı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…