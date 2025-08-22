Metin Şentürk'ün acı günü

Metin Şentürk, kardeş acısıyla sarsıldı. Şarkıcının kardeşi Bayram Şentürk, 11 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

"AMANSIZ HASTALIKLA MÜCADELE ETTİK"

Geçtiğimiz ay kardeşinin kanserle mücadele ettiğini söyleyen Metin Şentürk; "Kıymetli dostlarım, hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınar biliyorsunuz. 11 aydır kardeşimin amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz ve acıları yoğun... Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inanan biri olarak hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah, hepinizden razı olsun" diyerek, takipçilerinden dua istemişti.