Metin Şentürk'ün acı günü
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, bir süredir kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk'ün vefat ettiğini duyurdu
Metin Şentürk, kardeş acısıyla sarsıldı. Şarkıcının kardeşi Bayram Şentürk, 11 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Metin Şentürk, yaptığı açıklamada; "Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 23.08.2025 Cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih Camii'nde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.
"AMANSIZ HASTALIKLA MÜCADELE ETTİK"
Geçtiğimiz ay kardeşinin kanserle mücadele ettiğini söyleyen Metin Şentürk; "Kıymetli dostlarım, hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınar biliyorsunuz. 11 aydır kardeşimin amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz ve acıları yoğun... Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inanan biri olarak hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah, hepinizden razı olsun" diyerek, takipçilerinden dua istemişti.