Metin Türel bugün gelen acı haberle sevenlerini yasa boğdu. Türk futbolunda uzun yıllar görev yapan Metin Türel, kaldırıldığı hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Metin Türel için başsağlığı mesajı yayınlayarak "Merhum Metin Türel'e Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi. Metin Türel'in hayatına dair detaylar haberimizde.

METİN TÜREL KİMDİR?

Tam adı İbrahim Metin Türel'dir. 13 Eylül 1935'te dünyaya geldi. Futbola kaleci olarak Galatasaray Lisesi'indeki öğrenim yıllarında okul takımında başladı. Galatasaray, Vefa, Şekerspor, İstanbulspor ve PTT takımlarının kalesini korudu. Futbolu bıraktıktan (1963) sonra Afyonkarahisarspor, Vefa, Beşiktaş (1974-1975, 1980-1981), Adana Demirspor, Trabzonspor (1987-1988), Antalyaspor, Gençlerbirliği, Samsunspor ve İstanbulspor takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı. Metin Türel teknik direktörlük kariyeri boyunca kulüp takımlarındaki başarılarının yanı sıra birçok futbolcuyu ve teknik adamı Türk futboluna kazandırmasıyla da ünlüdür. 1977-1978 arasında Türkiye millî futbol takımını da çalıştıran Türel, spor yazarlığı da yapmaktadır.

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