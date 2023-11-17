Metin Uca'nın cenaze töreninin detayları belli oldu! Metin Uca'nın cenazesi ne zaman?
Ünlü sunucu Metin Uca 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçirdiği trafik kazasının ardından operasyona alınan Uca aramızdan ayrıldı. Ani vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Metin Uca'nın cenaze töreninin detayları belli oldu. İşte, Metin Uca'nın cenazesinin programı...
Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Metin Uca ani bir kayıpla hayata gözlerini yumdu. Geçirdiği operasyonun ardından 15 Kasım'da taburcu edilmesi beklenirken; oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amacıyla entübe edildi. Kritik 72 saati atlatamayan Uca aramızdan ayrıldı. Ünlü sunucunun menajeri Kübra Kalem Baykara Metin Uca'nın cenaze töreninin detaylarını açıkladı. İşte, ayrıntılar...
METİN UCA'NIN VEFAT SEBEBİ
Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Hastabede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarının her ikisinin de tıkalı olduğu ve o yüzden fenalaştığı öğrenildi. Acil operasyona alınan ve yoğun bakımda tedavesi süren Uca, 16 Kasım Perşembe günü saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.
METİN UCA'NIN CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI
Ani vefatıyla herkesi yasa boğan Metin Uca'nın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Ünlü sunucunun menajeri Kübra Kalem Baykara sosyal medya hesabı üzerinden üzerinden cenaze töreninin detaylarını paylaştı.
METİN UCA'NIN CENAZESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Baykara paylaşımında "Acı kaybımız Metin Uca cumartesi günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek veda töreni ile son yolcuğuluğuna uğurlanacaktır. Cenazemiz ise pazar günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii'nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.