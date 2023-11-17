Metin Uca cenaze töreni: Metin Uca cenazesi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? Metin Uca nereye defnedilecek?

Metin Uca cenaze töreni: Metin Uca cenazesi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? Metin Uca nereye defnedilecek?

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Metin Uca ani bir kayıpla hayata gözlerini yumdu. Geçirdiği operasyonun ardından 15 Kasım'da taburcu edilmesi beklenirken; oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amacıyla entübe edildi. Kritik 72 saati atlatamayan Uca aramızdan ayrıldı. Ünlü sunucunun menajeri Kübra Kalem Baykara Metin Uca'nın cenaze töreninin detaylarını açıkladı. İşte, ayrıntılar...

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METİN UCA'NIN VEFAT SEBEBİ

Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Hastabede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarının her ikisinin de tıkalı olduğu ve o yüzden fenalaştığı öğrenildi. Acil operasyona alınan ve yoğun bakımda tedavesi süren Uca, 16 Kasım Perşembe günü saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.