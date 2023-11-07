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        Haberler Magazin Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama - Magazin haberleri

        Metin Uca kritik 24 saati atlattı

        Bilincini kaybettiği için otomobiliyle geçtiğimiz hafta trafik kazası geçiren Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Ünlü sunucunun menajeri, ameliyat olan Metin Uca'nın kritik 24 saati atlattığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:35
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        Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz hafta cuma günü Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde otomobil kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası yapmıştı.

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        Şah damarı tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle kaza geçirdiği sırada Uca'nın yanında da olan menajeri Kübra Kalem Baykara, Metin Uca'nın ameliyata alındığını ve kritik 24 saati atlatmayı beklediklerini bildirmişti.

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        Kübra Kalem Baykara, Metin Uca'nın son sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        Sevgili dostlarımız,
        Operasyondan sonraki riskli saatleri atlattık. Metin Uca’nın kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor. Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek. Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum.
        Her görüşmeye girdiğimde sizlerden gelen iyi dilekleri iletiyorum.

        #metin uca
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