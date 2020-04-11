Metre metrobüsler çalışıyor mu

İETT, 48 saat süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamında olan İstanbullular için sabah ve akşam seferlerini sürdürecek. İETT, 445 hatta seyreltilmiş olarak hizmet verirken, metrobüsler de 10 dakikalık aralıklarla seferler düzenleyecek.

İETT, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara, hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta, sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00 - 09.00 ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak

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