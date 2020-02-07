Metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar oldu? sorusu İstanbulluların gündeminde. 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren, yüzde 35'lik zam uygulanmaya başlanacak. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu. Yapılacak yüzde 35'lik zammın ardından akbil fiyatları şöyle olacak:

METRO METROBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL’den 3,50 TL’ye yükselecek. Tam bilet 3.50 lira, öğrenci 1.75 lira olacak.

ÖĞRENCİ VE TAM AYLIK AKBİL FİYATI

Aylık akbillerde zamdan etkilenecek. Aylık tam mavi kart 275, aylık öğrenci mavi kart 50 TL olacak.